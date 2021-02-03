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تعليم

المنصات الرقمية ودورها في دعم ريادة الأعمال.. ورشة عمل أونلاين بحلوان

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:00 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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إسلام خالد

أعلن نادي ريادة الأعمال  بجامعة حلوان عن تنظيم ندوة بعنوان "المنصات الرقمية ودورها فى دعم ريادة الأعمال الاجتماعية بالتطبيق على منصة BEVOL الدولية" وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتورة مني فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتورة إيمان أبو طالب، مدير نادى ريادة الأعمال بجامعة حلوان، وتنسيق عام من الدكتور وليد شعبان مصطفى، خبير التدريب والتأهيل المشروعات الصغيرة بنادى ريادة الأعمال لجامعة حلوان.

وتقام هذه الندوة بنظام التعليم عن بعد أونلاين، وذلك وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا وذلك بالتعاون مع الجامعة اللبنانية الدولية.

وقد حدّد أن تقام الندوة يوم الثلاثاء الاحد 7 فبراير 2021 عبر تطبيق "zoom" فى تمام الساعة السادسة مساءً.

ويحاضر فى الندوة ويقدمها الدكتور  بشار حراكى المؤسس والرئيس التنفيذى لمنصة BEVOL الدولية وهى اول منصة تواصل اجتماعى دولية تخصصية تعمل على نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعى وأداء المسئولية المجتمعية .


كما طلب نادي ريادة الأعمال بحلوان من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة حلوان الراغبين في حضور الندوة التسجيل من خلال الرابط التالي:


وتهدف الندوة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين المهتمين بمجال العمل التطوعى وأداء المسؤلية المجتمعية.

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ويهدف نادى ريادى الأعمال إلى تعزيز القدرات الريادية لدى طلاب المراحل التعليمية المختلفة لإيجاد أفكار ريادية لمشاريع مستقبلية، وتحقيق التطوير والتنمية المستمرة للقدرات البشرية والفنية والنظامية لجامعة حلوان بجودة فائقة، وتوفير بيئة إيجابية لاحتضان الأفكار الإبداعية والأعمال الرائدة للطلاب والخريجين داخل الجامعة وخارجها، وكذلك دعم ومساندة المبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال في مختلف المجالات والمساهمة على خلق بيئة محفزة لرواد الأعمال لدعم الابتكار وتحقيق ريادة الأعمال والريادة المجتمعية

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