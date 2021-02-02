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فن

أخبار الفن.. تعليق نبيل الحلفاوي على خسارة الزمالك.. تطورات الحالة الصحية لـ إيمي طلعت زكريا.. شقيقة أحمد زكي تخضع لعملية جراحية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:32 م
صدى البلد
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محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو الآتي:


نبيل الحلفاوي يعلق خسارة الزمالك من غزل المحلة


علق الفنان نبيل الحلفاوي على فوز فريق غزل المحلة على نادي الزمالك في مباراة اليوم بالدوري المصري الممتاز.

خاص| شقيقة أحمد زكي تخضع لعملية جراحية.. تفاصيل


تخضع إيمان شقيقة الفنان الراحل أحمد زكي لـ عملية جراحية في الغدة الدرقية خلال الأيام المقبلة بحسب تصريحات لـ صدى البلد.


محمد مهران لمنتقدي ثراء «لؤلؤ»: «المغنيين الشعبيين لديهم أموال طائلة»


رد الفنان محمد مهران على إنتقاد بعض الجمهور للثراء الفاحش  والسريع لشخصية لؤلؤ في المسلسل الذي يحمل نفس الأسم.


أحمد الفيشاوى ينشر بوستر فيلم 30 مارس.. شاهد


شوق الفنان احمد الفيشاوى جمهورة لـ فيلمه الجديد " 30 مارس"،  ونشر بوستر الفيلم عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام .


خرجت من المستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ إيمي طلعت زكريا


كشفت الفنانة إيمي طلعت زكريات عن تطورات حالتها الصحية، مؤكدة أنها أصبحت بخير. 


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