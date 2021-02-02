رئيس قسم الصدر بجامعة القاهرة: تراجع فى إصابات كورونا.. والمستشفيات لديها خبرة فى التعامل مع الفيروس.. فيديو

قال الدكتور أيمن السيد سالم رئيس قسم الصدر بجامعة القاهرة ، انه منذ بداية شهر يناير الماضى رصدنا بداية تراجع حالات إصابات فيروس كورونا وهذا يختلف عن ما رأيناه في الموجة الاولى مؤكدا ان الموجة الأولى كان يصل فيها عدد الإصابات في اليوم الواحد إلى 1300 إصابة .





واضاف ايمن السيد خلال لقائه في برنامج "90 دقيقة " المذاع علي قناه " المحور " ، زيادة الإصابات في الموجة الثانية ظلت مرتفعة لمدة 3 ايام فقط ثم تراجع بعد ذلك وهذا تم رصدة من قبل وزارة الصحة .



