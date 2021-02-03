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بين الناس

حالة غضب لعدم التزام ركاب قطار القناطر الخيرية بارتداء الكمامات.. شاهد

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار عدسة _ صلاح مهدى
سادت حالة من الغضب بين أهالى مدينة القناطر الخيرية التابعة لمحافظة القليوبية، بسبب عدم التزام بعض المواطنين بارتداء الكمامات أثناء استقلالهم القطار مما يعرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد .

ويقول محمود علاء، فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى "بين الناس" الذى يقدمها موقع "صدى البلد": فرضت جائحة كورونا التي ضربت العالم على كافة المستويات اجتماعيًا واقتصاديًا وصحيًا اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي انتشار الفيروس، منها فرض ارتداء الكمامة على المواطنين في كل مكان، ويعاقب المخالف لهذا القرار بغرامة ، ومع ذلك لا يذال بعض المخالفين يقومون باستقلال القطار بدون ارتداء الكمامات مما يعرضنا لخطر الإصابة .

وأضاف: نحن نعاني من عدم التزام بعض المواطنين بارتداء الكمامات داخل محطة قطار القناطر والالتزام من قبل عدد محدود من المواطنين مما يمكن أن يتسبب في انتشار فيروس كورونا". 

مطالبًا المسئولين بزيادة الحملات على محطات القطارات وتحصيل الغرامات الفورية لغير الملتزمين بارتداء الكمامات حفاظًا على صحة المواطنين. 
   
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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