أمريكا: إدارة بايدن لم تتواصل مع إيران .. وطريق العودة للاتفاق النووي طويل

قالت الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء إنه من المبكر الموافقة على اقتراح إيران بشأن إحياء الاتفاق النووي.





وبحسب قناة "الشرق" السعودية، أكدت واشنطن ان الطريق لا يزال طويلا قبل دراسة أي مقترح من الإيرانيين.





ونفت الخارجية الأمريكية بدء التفاوض مع إيران، وقالت:"لم نتواصل مع إيران منذ تولي بايدن ولا نتوقع حدوث ذلك قبل التشاور مع الحلفاء والكونجرس".





وفي السياق، وقال متحدث باسم خارجية الاتحاد الأوروبي لقناة "العربية" إن خارجية الاتحاد تنسق مع إدارة بايدن بشأن الاتفاق النووي.





كانت تقارير أفادت بأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الاتفاق النووي وعودة واشنطن للانضمام إليه بدأت بالفعل قبل وصول إدارة بايدن إلى البيت الأبيض.





إلى ذلك، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بسلسلة ثانية من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز "IR-2M" في محطة نطنز النووية المبنية تحت الأرض.





وأكدت الوكالة أن إيران بذلك تواصل انتهاكها للاتفاق النووي المبرم عام 2015، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.