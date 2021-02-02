الفيروس بدون كتالوج.. جمال شعبان: مصر عبرت ذروة الموجة الثانية لكورونا واللقاحات لا تمنع الإصابة

قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، إن أعداد ، كورونا انخفضت مضيفا أن انكسار جائحة كورونا أمر ايجابي لمصر. اصابات

وأكد شعبان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر عبرت ذروة الموجة الثانية لـ كورونا، وهى من أفضل دول العالم في أزمة فيروس كورونا.

وأكد عميد معهد القلب السابق، أنه لابد من الاستمرار في الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن فيروس كورونا ليس له "كتالوج".





وتابع الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، أن اللقاحات لا تمنع الاصابة بكورونا بنسبة 100%، و توفر حماية جزئية بنسبة عالية جدا.



