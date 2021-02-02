برلمانية: بيان وزيرة التجارة والصناعة يعكس حالة التنمية فى الدولة.. فيديو

النائبة مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب أن كلمة وزيرة التجارة والصناعة أمام مجلس النواب هي انعكاس لحجم المشروعات الكبيرة التى تقام فى مصر والاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحقيق نمو اقتصادي.
وأضافت سمير خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن بيان الوزيرة أجاب على جميع تساؤلات النواب والشارع المصري .
وتابعت أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب وزيرة التجارة والصناعة تحدثت عن تنمية صناعية متكاملة والعمل على حماية الصناعة الوطنية.
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة قامت في إطار التوجه الإستراتيجي لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول القارة الإفريقية بإعداد خطة عمل للتوجه نحو أفريقيا وتعزيز الاستفادة من اتفاقيات التكامل الإقليمي الموقعة بين مصر ومختلف شركائها من الدول والتجمعات الأفريقية.
وأشارت إلى أن خطة العمل ارتكزت على عدد من المحاور الرئيسية أولها محور التجارة والذي يركز على تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مع الدول الأفريقية من خلال تذليل كافة العقبات التي تواجه الصادرات المصرية ومتابعة المفاوضات الفنية الخاصة بالتخفيضات الجمركية وقواعد المنشأ مع الدول الأعضاء بالتجمعات الاقتصادية الثلاثة (الكوميسا- السادك- جماعة شرق أفريقيا) فضلًا عن إتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية Af cfta والتى تضم 55 دول إفريقية والتى تعد مصر أحد أهم الدول الفاعلة فى هذا الإتفاق وكذلك استكمال مبادرة الوزارة للتصدير إلى افريقيا، وذلك من منظور التعاون في الصناعات التجميعية والصناعات التحويلية والتي تستهدف تصدير مدخلات انتاج مصرية الى الدول الافريقية بما يسمح بالتجميع الأولى وهو ما سيتيح لمصر فرصة تصدير 80% من إجمالي المنتج المصرى في صورة مدخلات انتاج وذلك بعد استهداف قطاعات إنتاجية محددة في عدة دول أفريقية.