برلمانية: بيان وزيرة التجارة والصناعة يعكس حالة التنمية فى الدولة.. فيديو

النائبة مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب أن كلمة وزيرة التجارة والصناعة أمام مجلس النواب هي انعكاس لحجم المشروعات الكبيرة التى تقام فى مصر والاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحقيق نمو اقتصادي.

وأضافت سمير خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن بيان الوزيرة أجاب على جميع تساؤلات النواب والشارع المصري .

وتابعت أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب وزيرة التجارة والصناعة تحدثت عن تنمية صناعية متكاملة والعمل على حماية الصناعة الوطنية.

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة قامت في إطار التوجه الإستراتيجي لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول القارة الإفريقية بإعداد خطة عمل للتوجه نحو أفريقيا وتعزيز الاستفادة من اتفاقيات التكامل الإقليمي الموقعة بين مصر ومختلف شركائها من الدول والتجمعات الأفريقية .



