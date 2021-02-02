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نهى عاصم تكشف طريقة حساب إصابات كورونا في مصر .. فيديو

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:07 م
إصابات كورونا
إصابات كورونا
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إبراهيم القادري
قالت نهي عاصم مستشار وزيرة الصحة للبحوث والتنمية الصحية، إن إصابات فيروس كورونا منخفضة الآن، وستستمر في النزول وما ساعد على  ذلك الإجراءات التي قامت بوضعها الحكومة بالإضافة إلى التزام المواطنين بها وتنفيذها.

وأضافت نهى عاصم خلال لقائها في برنامج "90 دقيقة " المذاع على قناة "المحور" ، ليس هناك دولة في العالم تستطيع أن تجزم بعدد حقيقي لإصابات فيروس كورونا لديها لأن الفيروس يمكنه إصابة أشخاص دون ان يحدث لهم أعراض .

وأوضحت نهي عاصم ، أعداد الإصابات المتوفرة لدى وزارة الصحة والتي تعلن عنها تعود الى الأشخاص المصابين بالفيروس، والذين توجهوا إلى المستشفيات الحكومية، وتم عمل مسحات لهم وتم تسجيلهم بإيجابية إصابة كورونا.
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