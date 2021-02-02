نهى عاصم تكشف طريقة حساب إصابات كورونا في مصر .. فيديو

قالت نهي عاصم مستشار وزيرة الصحة للبحوث والتنمية الصحية، إن إصابات فيروس كورونا منخفضة الآن، وستستمر في النزول وما ساعد على ذلك الإجراءات التي قامت بوضعها الحكومة بالإضافة إلى التزام المواطنين بها وتنفيذها.





وأضافت نهى عاصم خلال لقائها في برنامج "90 دقيقة " المذاع على قناة "المحور" ، ليس هناك دولة في العالم تستطيع أن تجزم بعدد حقيقي لإصابات فيروس كورونا لديها لأن الفيروس يمكنه إصابة أشخاص دون ان يحدث لهم أعراض .



