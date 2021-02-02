ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

اتهدم.. رانيا محمود ياسين: لم نضع لافتة «عاش هنا» على منزل والدى القديم

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:29 م
رانيا محمود ياسين
رانيا محمود ياسين
Advertisements
قسم التوك شو
قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، إننا لمسنا حب الناس وتقدير الدولة، لوالدى محمود ياسين، والتكريم والاهتمام، فالجمهور في الوطن العربى، كانوا "سند" لنا ولأسرتنا، بالتعاطف والحب وبالاهتمام؟

وأضافت رانيا محمود ياسين خلال برنامج "حديث القاهرة"، مع كريمة عوض، على القاهرة والناس، :"لافتة "عاش هنا"، التي وضعت على منزله في الشيخ زايد، كنا نتمنى أن تُوضع في منزله القديم، والشارع الذى كان يسير فيه مع ماما أثناء فترة خطوبتهما، ولكن الفيلا هناك تم هدمها، وبنى مكانها عقار، فليس مكان نضع فيه اللافتة، وإذا كنا وضعنا على باب العقار، كانت ستكون مغالطة، أننا وضعنا اللافتة في مكان لم يعش به، ولهذا السبب، وضعنا اللافتة في منزله بالشيخ زايد، وهو المكان الذى توفى به.

وتابعت، :"تركنا الفيلا القديمة، ومن اشتروا الفيلا، قاموا بهدمها، وأصبحنا لا نمتلكها، فكان الأفضل أن نضعها في منزله الثانى".

وعن علاقتها بالفنانة حورية فرغلى، قالت رانيا، :"تواصلت معها لآخر مرة، منذ يومين، وقبل سفرها بساعتين، واليوم جراحتها، ومدتها 9 ساعات، وهو ما يجعلنى أشعر بالقلق".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محمد نبيل يكتب: القاهرة السينمائي.. عاش يا كابتن

قالوا لـ صدى البلد.. رانيا محمود ياسين: أرفض تجسيد رحلة والدى الفنية.. وأروى جودة تكشف أسرار حياتها

الناس الحلوة.. رانيا محمود ياسين تستعيد صور والدها مع نجوم الزمن الجميل

رانيا محمود ياسين تهنئ متابعيها بالعام الجديد

رانيا محمود ياسين تستعيد ذكريات والدها.. شاهد

رانيا محمود ياسين تدعو لوالدها وياسر عرفات بالرحمة

ترشيحاتنا

أهم الأخبار.. السيسي يناقش تطورات سد النهضة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد.. والنيابة تحبس مالك العقار المحترق

تلقى أموالا مخالفة.. النيابة العامة تبدأ التحقيق في واقعة مستريح المنيا

لم نفصلها.. رئيس جامعة القاهرة يكشف مصير حنين حسام بعد براءتها ..فيديو

الزمالك يهزم الاتحاد السكندري ويشعل دوري سوبر رجال السلة

تحذير عاجل من أحمد موسى بسبب سد النهضة

هل سيتم تسيير رحلات لإجلاء المصريين العالقين في السعودية بعد منع دخول مواطني 20 دولة؟.. مصر للطيران تجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مشروب الشوكولاتة وبسكويت القرفة الساخن

لمرضى الكوليسترول.. 5 فوائد لن تصدقها لتناول ملعقة من العسل الأسود

أسعار جديدة لنسخة مرسيدس GLA موديل 2021.. تعرف عليها.. صور