بعد تعزيز التعاون بين مصر ولبنان في مجال الأمن الغذائي.. نواب: مصر تحرص على الوقوف بجانب الشعب اللبناني.. والفترة المقبلة سنشهد تحقيق الاكتفاء الذاتي بعدد من المحاصيل

سامى كامل: الدولة عملت على زيادة الرقعة الزراعية.. والفترة القادمة نشهد اكتفاءً ذاتياً في المحاصيل

آمال رزق الله: مصر تحرص على الوقوف بجانب الشعب اللبناني في أزمته الحالية

عبد الفتاح محمد: مصر كعادتها تحتضن كافة الدول العربية.. ولبنان تمر بأزمة ولن نتركها





أكد وزير الزراعة اللبناني عباس مرتضى، أكد أن التعاون اللبناني - المصري، استراتيجي في مجال الأمن الغذائي، لا سيما في ضوء العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية تفعيل التبادل بما يصب في مصلحة البلدين.





جاء ذلك خلال استقبال الوزير عباس مرتضى لسفير مصر لدى لبنان ياسر علوي، حيث جرى بحث التبادل التجاري بين البلدين وكيفية تفعيله خصوصا في ظل الأزمة التي تحيط بالاقتصاد اللبناني، بحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام "وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية".





وأضافت الوكالة اللبنانية أن اللقاء تناول ملف استيراد لبنان للبطاطس المصرية في ضوء اتفاقية التعاون بين البلدين.





ومن هذا المنطلق، أكد عدد من النواب، في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، على تعزيز التعاون بين الدولتين في مجال الأمن الغذائي يؤكد اقتراب الدولة من تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل نتجية زيادة الرقعة الزراعية، مشيرين إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل على دعم الشعب اللبناني في أزمته الحالية من خلال إرسال المساعدات المختلفة.





وفي هذا السياق، ثمن النائب سامى كامل، عضو مجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تفعيل التبادل المشترك بين الدول المختلفة في الآونة الأخيرة، مشيدًا بتفعيل التبادل بين دولة مصر ولبنان في مجال الأمن الغذائي.





وأفاد "كامل"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن الدولة وضعت خطة استراتيجة لزيادة الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، مشيرًا إلى أن مساحة الرقعة الزراعية في مصر وصلت لحوالي 10 مليون فدان، وهي تكفي احتياجات المواطنين .





وأضاف عضو مجلس النواب، أن تعزيز التعاون بين الدولتين في مجال الأمن الغذائي يؤكد اقتراب الدولة من تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل نتجية زيادة الرقعة الزراعية، لافتًا إلى استيراد لبنان للبطاطس المصرية في ضوء اتفاقية التعاون بين البلدين.





بعد تعزيز التعاون بين البلدين..برلمانية: الدولة تحرص على الوقوف بجانب الشعب اللبناني في أزمته الحالية.





وبدورها، علقت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، على تعزيز التعاون بين دولتين مصر ولبنان في مجال الأمن الغذائي، وتصدير بطاطس لدولة لبنان، قائلة" الرئيس السيسي سعى لتعزيز التعاون بين البلدين وشهدنا ذلك خلال الفترات السابقة وتفعيل هذا التعاون يؤكد ذلك".





وأوضحت "رزق الله"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن الدولة تحرص على الوقوف بجانب الدولة اللبنانية في أزمتها الحالية ضد جائحة كورونا، مشيرة إلى دعم الدولة مؤخرًا لقطاع الصحى بدولة لبنان من خلال المساعدات الطبية التي قامت بإرسالها الأسبوع الماضي.





وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن تفعيل التعاون بين البلدين يؤكد قوة العلاقات السياسية بين الدولتين، مؤكدة على أن تفعيل التبادل بينهم يصب في مصلحة الدولتين ويعزز حركة التبادل التجارى بينهم خاصة في تلك الآونة التي يعانى فيها الشعب اللبناني بسبب جائحة كورونا.





ومن جانبه، أشاد النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، بتفعيل التعاون التجارى بين دولة مصر ولبنان في مجال الأمن الغذائي، قائلًا" خطوة صائبة فدولة لبنان أحد الدول الشقيقة التي تعتز مصر بالتعاون معاها في المجالات المختلفة".





وأضاف" محمد"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل على دعم الشعب اللبناني في أزمته السابقة، لافتًا إلى أن فيروس كورونا أثر بالسلب على العديد من الدول وخاصة دولة لبنان التي لازالت تعانى من أثر الجائحة على كافة أنشطتها.





و أكد عضو مجلس النواب، أن الشعب اللبناني لأول مرة نشهد انتكاسة بهذا الوضع في كافة المجالات بسبب انفجار مرفق بيروت بجانب انتشار فيروس كورونا مما زاد صعوبة الموقف، متنميًا أن تزول هذه الغمة من على عاتق الشعب اللبنانى وتعود هذه الدولة مرة أخرى إلى سابق عهدها.





وتابع:" مصر تحاول أن تساعد لبنان من خلال توفير المساعدات الغذائية والطبية وغيرها، فدولة مصر تثبت للعالم أجمع أنها دائمًا تقف بجانب الدول الشقيقة في أزماتها" .