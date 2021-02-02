أمريكا تحسم موقفها حيال التدخل العسكري في ميانمار بعد الانقلاب

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الثلاثاء، أنها لا ترى حاجة إلى تدخل الجيش الأمريكي في ميانمار، عقب الانقلاب العسكري الذي وقع هناك.





وقال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، في مؤتمر صحفي: "لا أعتقد أننا نتوقع الآن حلًا عسكريًا لما يجري هناك في ميانمار".





وأضاف: "لقد نظرنا بقلق شديد بالطبع إلى ما حدث في بورما، لكنني لا أرى دورًا عسكريًا أمريكيًا هناك في الوقت الحالي".



