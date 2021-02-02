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هل عاصفة التنين.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين بخصوص حالة الجو

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:04 م
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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البهي عمرو
قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات و التحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، موضحًا أن البلاد ستشهد تقلبات خلال أيام الأربعاء والخميس و الجمعة.

وأضاف مدير مركز التنبؤات و التحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، أن هناك أمطار متوسط وغزير يومي الخميس و الجمعة، على القاهرة ولذلك على الجميع توخى الحذر.

ولفت إلى أن الأمطار من الممكن أن تكون رعدية، ورد على سؤال " هل ما يحدث يسمى عاصفة التنين" فقال " لا ما سيحدث ليس عاصف التنين".

وأشار إلى أن الشتاء سينتهى فى 21 مارس، ولكن الأيام المقبل سيكون هناك تغيرات فى الأحوال الجوية.

كما كشفت الدكتور إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت إنه بداية من يوم الأربعاء المقبل سيبدأ هطول الأمطار على بعض محافظات الجمهورية وتبدأ في السواحل الغربية والسلوم وتكون أمطار رعدية.

وتابعت أن من الغد تبدأ امطار على غرب البلاد وتمتد لمحافظة الإسكندرية ليلا، وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ستشهد أمطار رعدية، مستدركة أن طابا و سيناء ستشهد أمطار غزيرة ورعدية.
 
وأكملت أن مستمرة الأربعاء والخميس والقاهرة بداية من الخميس والجمعة تصلها الأمطار، والأمطار هتمطر في كل محافظات مصر بداية من ليل الخميس وحتى الجمعة ومع الأمطار سيكون هناك رياح قوية.


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