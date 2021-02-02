القومية لصحة المرأة: قدمنا الخدمة لـ 21 مليون سيدة.. فيديو

أكد دكتور أحمد مرسى المدير التنفيذي للجنة القومية لصحة المرأه أنه يوجد أكثر من 5000 خدمة تقدم للمراه غير العيادات المتنقلة مؤكدا أن الدولة استطاعت أن تقدم الخدمة لما يقرب من 21 مليون سيدة .





وأضاف مرسي خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن الفترة القادمة سنعمل على اكثار الوسائل التى تحتاجها السيدات اضافة الى الاحتياطات التى يتم العمل بها فترة الكورونا.



