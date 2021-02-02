القومية لصحة المرأة: قدمنا الخدمة لـ 21 مليون سيدة.. فيديو

أكد دكتور أحمد مرسى المدير التنفيذي للجنة القومية لصحة المرأه أنه يوجد أكثر من 5000 خدمة تقدم للمراه غير العيادات المتنقلة مؤكدا أن الدولة استطاعت أن تقدم الخدمة لما يقرب من 21 مليون سيدة .
وأضاف مرسي خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن الفترة القادمة سنعمل على اكثار الوسائل التى تحتاجها السيدات اضافة الى الاحتياطات التى يتم العمل بها فترة الكورونا.
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ مليون و183 ألفا و477 سيدة بالمجان، خلال النصف الثاني من العام الماضي 2020، في إطار حرص الوزارة على استمرار تقديم خدمات تنظيم الأسرة في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد، وضمن خطة الدولة لخفض الزيادة السكانية.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تقديم تلك الخدمات من خلال المراكز الطبية ووحدات الرعاية الأساسية بالإضافة إلى الحملات التوعوية وقوافل الصحة الإنجابية بجميع محافظات الجمهورية، وكذلك تغطية المناطق النائية والأولى بالرعاية لضمان وصول الخدمات إلى جميع المنتفعات، مشيرًا إلى أن إجمالى أعداد زيارات المنتفعات للحصول على خدمات تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة بلغ أكثر من 21 مليون زيارة.