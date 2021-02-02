هل سيتم تسيير رحلات لإجلاء المصريين العالقين في السعودية بعد منع دخول مواطني 20 دولة؟.. مصر للطيران تجيب

علق الطيار عمرو فهمي أبو العينين ، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية على إمكانية عودة المصريين الراغبين في العودة من السعودية لمصر بعد قرار السلطات السعودية بمنع إستقبال القادمين إليها من 20 دولة بينها مصر والامارات قائلًا : " نتذكر قرار تعليق الطيران السابق مع بداية الجائحة في الفترة من 19 مارس حتى 1 يوليو 2020 عندما عاد التشغيل ، حيث لم تعمل مطارات السعودية حينها ، ومع ذلك قمنا بتسيير رحلات لمطارات المملكة دون ركاب لاعادة المصريين .

وتابع عمرو فهمي أبو العينين " في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" ، قائلًا : " أتوقع أن يتم نفس الاجراء الان مع تكرار منع إستقبال القادمين للاراضي السعودية " .

وتابع رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ، : " بنسبة كبيرة سيحدث ذلك مجددًا ، خاصة أن السعودية بها الان معتمرين مصرين وبها زائرين لها ، خاصة في موسم الاجازات السابق حيث سيجري التنسيق مع القطاع التجاري في شركة مصر للطيران ، وسيتم تسيير رحلات بدون ركاب لنقل المصريين من السعودية للقاهرة " .

وأكد أن القرار لن يشمل تفاوض كبير ،وهو أمر مسموح به لنقل العالقين ، معقبًا : " أعتقد سيتم تسيير رحلات ليس بعدد كبير لكن لنقل العالقين هناك " .