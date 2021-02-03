ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أهالى المنصورة يعانون من انتشار أكوام القمامة بالشوارع

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 05:01 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
سادت حالة من الغضب بين أهالى مدينة المنصورة بعد تصاعد أزمة انتشار القمامة وتراكمها بشكل مخيف داخل الشوارع  وأمام المدارس ومراكز الشباب والمستشفيات والمبانى الحكومية حتى أصبحت مقالب قمامة مفتوحة وسط  غياب تام من الأجهزة التنفيذية.

ويقول السيد وائل علام فى استغاثتهم إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": هل يعقل لمدينة مثل المنصورة  عروس النيل وعاصمة الجمال أن تعيش حالة من الفوضى وانتشار أكوام القمامة فى كل مكان بشوارعها وحواريها، مؤكدا أن هناك مشكلة كبيرة تتمثل فى قيام "الفريزة" بفك أكياس القمامة وجمع العبوات البلاستيكية والصاج لبيعها.

وتابع: تتراكم أكوام القمامة فى جوانب الأزقة والشوارع والحارات مما جعل تلك القمامة مصدرا لكافة أنواع القوارض فهناك انتشار من جيوش الذباب والبعوض مما يهدد الصحة العامة للمواطنين خاصة فى ظل هذه الظروف العصيبة مع إنتشار فيروس كورونا، مما ينذر بعواقب بيئية وخيمة. 

وأضاف: تقدمنا بالكثير من الشكاوى وتحدثنا أكثر من مرة لرفع تراكمات القمامة التي أصبحت شيئا أساسيا لكن دون جدوى، لافتا فى محاولة منهم للسيطرة على تلك المخلفات والقمامة يقوم بعض سكان المنطقة أحيانا بحرق هذه المخلفات، ما يؤدى إلى أمراض أخرى تصيب الأطفال والكبار.

وناشد الأهالى، عبر "صدى البلد"، المسئولين، بالتدخل لإنقاذ أهل المنطقة من الأمراض التي تصيبهم بسبب هذه القمامة.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
01066444160

 اقرأ أيضا

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سكان شارع طراد النيل في العياط يستغيثون من انتشار أكوام القمامة.. صور

خوفا من الأمراض.. سكان شارع أحمد لطفي في المنصورة يستغيثون من انتشار القمامة

أهالى قرية شيبة فى الزقازيق يشكون من انتشار القمامة بـ طريق المقابر .. صور

سكان شارع سيدي بشر في الإسكندرية يستغيثون من انتشار القمامة والحشرات المحملة بالأمراض والأوبئة

انتشار أكوام القمامة بشوارع المنصورة يثير غضب الأهالي وسط تجاهل من المسئولين

إزالة مخالفات القمامة والحيوانات النافقة.. مطلب أهالي طراد النيل بالعياط

ترشيحاتنا

100 % منهم.. هالة زايد تكشف عن مفاجأة خلال الساعات المقبلة

حازم إمام يتحدث عن سر خسارة الزمالك أمام غزل المحلة

الوفيات سترتفع.. الصحة العالمية تفجر مفاجأة بشأن تعطل خدمات مرضى السرطان بسبب كورونا

"الخليج" الإماراتية: السيسي يناشد العرب لتجاوز أية خلافات لإعلاء مصالح الأوطان والشعوب

ارتفاع جديد في أسعار نيسان صني 2021 في مصر.. صور

قبل مباراة الأهلي والدحيل .. قرارات جديدة من فيفا بشأن كأس العالم للأندية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالة جريئة.. شاهد

من أسوان.. عبير صبري بإطلالة مختلفة تكشف عن جمالها .. شاهد

اكتشف أعراض سرطان الفم بسرعة