أهالى المنصورة يعانون من انتشار أكوام القمامة بالشوارع

سادت حالة من الغضب بين أهالى مدينة المنصورة بعد تصاعد أزمة انتشار القمامة وتراكمها بشكل مخيف داخل الشوارع وأمام المدارس ومراكز الشباب والمستشفيات والمبانى الحكومية حتى أصبحت مقالب قمامة مفتوحة وسط غياب تام من الأجهزة التنفيذية.





ويقول السيد وائل علام فى استغاثتهم إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": هل يعقل لمدينة مثل المنصورة عروس النيل وعاصمة الجمال أن تعيش حالة من الفوضى وانتشار أكوام القمامة فى كل مكان بشوارعها وحواريها، مؤكدا أن هناك مشكلة كبيرة تتمثل فى قيام "الفريزة" بفك أكياس القمامة وجمع العبوات البلاستيكية والصاج لبيعها.





وتابع: تتراكم أكوام القمامة فى جوانب الأزقة والشوارع والحارات مما جعل تلك القمامة مصدرا لكافة أنواع القوارض فهناك انتشار من جيوش الذباب والبعوض مما يهدد الصحة العامة للمواطنين خاصة فى ظل هذه الظروف العصيبة مع إنتشار فيروس كورونا، مما ينذر بعواقب بيئية وخيمة.





وأضاف: تقدمنا بالكثير من الشكاوى وتحدثنا أكثر من مرة لرفع تراكمات القمامة التي أصبحت شيئا أساسيا لكن دون جدوى، لافتا فى محاولة منهم للسيطرة على تلك المخلفات والقمامة يقوم بعض سكان المنطقة أحيانا بحرق هذه المخلفات، ما يؤدى إلى أمراض أخرى تصيب الأطفال والكبار.





وناشد الأهالى، عبر "صدى البلد"، المسئولين، بالتدخل لإنقاذ أهل المنطقة من الأمراض التي تصيبهم بسبب هذه القمامة.





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