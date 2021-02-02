محمد يوسف: كنت أسعى للفوز على المصري في الدوري

قال محمد يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، إنه كان يطمح للفوز فى مباراة المصري التي أقيمت بينهما مساء اليوم في الجولة 11 من عمر الدوري وانتهت بالتعادل السلبي.





وأضاف "يوسف"، في تصريحات تلفزيونية على فضائية "أون تايم سبورت"، "بعد التعادل مع الأهلي خسرنا مباراتين أمام إنبي وطلائع الجيش، وكان الأهم ألا نخسر اليوم".





وتابع "أوجه تحية إلى اللاعبين لأنهم أدوا مباراة أفضل من المواجهة السابقة، أتيحت لنا أكثر من فرصة، كان من المفترض أن نستثمرها أفضل من ذلك، في نهاية المباراة طمعنا في اقتناص الفوز، لأن المصري ضغط بشكل كبير لإدراك الفوز وترك لاعبوه مساحات واسعة خلفهم".





واستطرد محمد يوسف "الحمد لله على النقطة أمام المصري صاحب المركز الرابع في ترتيب الدوري والذي يمر بحالة من الاستقرار كبيرة منذ الموسم الماضي".





واستكمل "قمنا بتكوين فريق جيد ولكن من حظنا أن المباريات التي خضناها كانت خارج ملعبنا، والآن غيرنا ملعبنا إلى ملعب المقاولون العرب وهذا سيفرق معنا ، تدعيمات يناير ستدخل معنا خطوة بخطوة، وسيكونون إضافة للفريق".





واختتم: "النتائج في الدوري هذا الموسم تشهد مفاجآت، وذلك لأن كل الأندية دعمت والكل ينافس ولن يتضح أمر أي شيء إلا في الدور الثاني وليس الآن إطلاقا".