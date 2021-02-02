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أسامة ربيع: مسار قناة السويس سيظل الأقصر والأكثر أمنا للربط بين الشرق والغرب.. فيديو

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:20 م
قناة السويس
قناة السويس
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إبراهيم القادري
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، إن الشائعات التي يتناولها البعض بأن قناة السويس خرجت من المنافسة وفقدت بريقها بسبب ميناء عسكران الذي سيعاد تشغيله لا أساس لها من الصحة .

واضاف اسامة ربيع خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه " دى ام سى " ، كمية البترول التي تعبر من دولة الإمارات العربية فقط تصل إلى  0.7%  من قيمة السفن البترولية العابرة للقناة  مؤكدا أن كمية البترول التي عبرت من قناه السويس العام الماضي كانت كميتها 107 مليون طن بترول .

واوضح اسامة ربيع ، ان قناه السويس لن تتأثر بإنشاء اى مشروع اخر خلال السنوات القادمة مشيرا إلى أن مسار قناة السويس سيظل الأقصر  والأكثر أمنا للربط بين الشرق والغرب .

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