أسامة ربيع: مسار قناة السويس سيظل الأقصر والأكثر أمنا للربط بين الشرق والغرب.. فيديو

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، إن الشائعات التي يتناولها البعض بأن قناة السويس خرجت من المنافسة وفقدت بريقها بسبب ميناء عسكران الذي سيعاد تشغيله لا أساس لها من الصحة . قناةقناةخرجتتشغيله لا أساس لها من الصحة





واضاف اسامة ربيع خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه " دى ام سى " ، كمية البترول التي تعبر من دولة الإمارات العربية فقط تصل إلى 0.7% من قيمة السفن البترولية العابرة للقناة مؤكدا أن كمية البترول التي عبرت من قناه السويس العام الماضي كانت كميتها 107 مليون طن بترول .





واوضح اسامة ربيع ، ان قناه السويس لن تتأثر بإنشاء اى مشروع اخر خلال السنوات القادمة مشيرا إلى أن مسار قناة السويس سيظل الأقصر والأكثر أمنا للربط بين الشرق والغرب . بإنشاءإلىأنقناةوالأكثرأمنا



