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مليار و500 مليون جنيه.. تفاصيل مهمة عن مستريح مغاغة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:23 ص
حبس
حبس
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البهي عمرو
قالت شيماء إحدي المتضررات من مستريح مغاغة، إنها دفعت لـ مستريح مغاغة 50 ألف جنيه، وذلك فى شهر 9 الماضي، موضحة أنه اتفق معها على أن يحصل منها المبلغ مقابل 1250 جنيهًا على كل 10 آلاف جنيه شهريًا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، إنها قامت ببيع ذهبها وبعض الأشياء الخاصة بها من أجل توفير هذا المبلغ.

ولفتت إلى أن المستريح رفض فى البداية الحصول على الأموال منها بحجة المبلغ صغير وأشارت إلى أن هذا الشخص يعمل فى هذا الموضوع منذ 5 سنوات والجميع يعلمه ويعطى له أموالاً.

وكشف شريف عامر أن هذا المستريح جمع مليارًا و500 مليون جنيه من المواطنين، والأجهزة الأمنية قامت بالقبض عليه.
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