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فن

أنتى قمر.. هبة مجدى تشعل انستجرام بصورة جديدة.. شاهد

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:20 م
صدى البلد
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سيد احمد
شاركت الفنانة هبة مجدي، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .


وعلقت هبة مجدى على الصورة قائلة " خمن ما أصوره  " .

وحازت الصورة على اعجاب متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى : 


انتي قمر في كل حاجه  - قمر ما شاء الله - امورة فى كل الاحوال فى كل الالوان 

وشاركت هبة مجدى مؤخرا في في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم

دارت أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.
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