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رياضة

أمير عزمي: عدد من لاعبي الزمالك كانوا خارج الخدمة أمام المحلة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:26 م
الزمالك وغزل المحلة
الزمالك وغزل المحلة
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محمد رشاد
أكد أمير عزمي مجاهد المدير الفني لفريق النجوم أن الزمالك لم يكن موفقا أمام غزل المحلة رغم السيطرة والاستحواذ طوال المباراة.

وقال أمير فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "كان هناك أكثر من لاعب خارج الخدمة فى مباراة المحلة أبرزهم زيزو وأحمد فتوح وأعذر اللاعبين بسبب أرضية الملعب".

وأضاف: "لا أقدم أعذار للاعبي الزمالك ولكن الأرضية كانت سيئة للغاية وأتمنى أن يركز باتشيكو فى المباريات المقبلة ويجب أن يتعلموا من الدرس".

وألحق فريق غزل المحلة بضيفه الزمالك الهزيمة الأولى في الموسم الحالي وتغلب عليه بنتيجة 2-1 مساء الثلاثاء في الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وبات هذا الانتصار هو الأول للمحلة على الزمالك منذ 11 عامًا، حيث يعود آخر فوز لـ"زعيم الفلاحين" على الفارس الأبيض إلى عام 2009.

وكان غزل المحلة فاز على الزمالك يوم 25 نوفمبر 2009 في لقاء الدور الأول للدوري المصري لموسم 2009/2010 بهدف نظيف سجله محمد العتراوي من ركلة جزاء.
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