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محافظات

قطع الكهرباء عن ١٩ قرية بكفر الشيخ.. اليوم

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:01 ص
كهرباء
كهرباء
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قسم المحافظات
أعلنت شركة الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ  قطع التيار الكهربائي عن ١٩ قرية اليوم الأربعاء وذلك بسبب أعمال الصيانه الدوريه علي المحولات.

حيث يتم فصل الكهرباء من التاسعه صباحا وحتي الثالثه عصرا في ١٩ قرية .

والمناطق المتأثرة بانقطاع التيار هى:" مركز دسوق، قرية المندورة، وقرية كفر العرب، وفي مركز مطوبس، قرية الفقي، وقرية بني بكار، وقرية قمسيون شرق، وقرية قمسيون غرب، وفي البرلس، قري بر بحري، وقرية الشيخ مبارك، وقرية كلبوش، وفي مركز كفر الشيخ، قرية إسحاقة، وقرية الحمراء، وفي سيدي سالم، قرية شوغي، وقرية دمرو".

وفي مركز قلين، قرية ميت الديبة، وقرية المنشئة الكبري، وفي بيلا قرية الكراكات، وفي الرياض، قرية أبو مصطفي، وفي الحامول، قرية السحايت، كما ستشهد مدن الرياض وفوة قطع جزئي لبعض المناطق المحدودة داخل المدينة.



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