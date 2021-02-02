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رياضة

سبورتنج يفوز على سموحة في دوري السوبر للسلة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:47 م
سبورتنج
سبورتنج
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حسام الحارتي
فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي سبورتنج على شقيقه من فريق سموحة بنتيجة ٦٥ /٦٢ في ثاني لقاءات الدور الأول لدوري السوبر لكرة السلة رجال في المباراة التي جمعتهما على صالة سبورتنج.

وجاءت نتيجة الفترات كالأتي:-
الفترة الاولى تقدم سبورتنج ٢٠/١٧، ثم واصل التقدم في الفترة الثانية بنتيجة ٣٥/٢٦، ثم استمر التقدم في الفترة الثالثة بنتيجة ٤٦/٣٨، وفالنهاية فاز سبورتنج بنتيجة ٦٥/٦٢.

ويواجه سبورتنج نظيره الاتحاد يوم الثلاثاء ٢ مارس القادم على صالة الاتحاد السكندري في السادسة مساء.

ويواجه سموحة فريق المصرية للاتصالات يوم الثلاثاء ٢ مارس على صالة الاتصالات في السادسة مساء.
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