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هاني الناظر يستجيب لعلاج حالة الطفلة ريتال| تفاصيل

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:30 م
هاني الناظر
هاني الناظر
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هاني حسين
استجاب الدكتور هاني الناظر استاذ الأمراض الجلدية، لعلاج حالة الطفلة ريتال والتي تعاني من مرض جلدي نادر.

وقال هاني الناظر في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى "، :"  الطفلة تعاني من مرض تحلل الجلد الفقاعي وفي العادة يحدث نتيجة زواج الاقارب ".

وأضاف هاني الناظر:"  تظهر على الجلد فقاعات مائية وتتمزق الفقاعات ويحدث نزيف في بعض الاحيان، والمرض مؤلم للطفل وزمان كان المرض لا أمل في علاجه ولكن مع تقدم العلم هناك أدوية لعلاج الأطفال من هذا المرض".

وتابع هاني الناظر:"  يشرفني ان نتابع حالة الطفلة ريتال، وأطلقت مبادرة مع صناع الخير لتبني الحالات التي تعاني من أمراض جلدية ويتم صرف العلاج بالمجان لهم لمدة 6 شهور".

ويذكر أن برنامج التاسعة عرض تقرير عن طفلة تدعى ريتال تعاني من مرض جلدي  نادر، ويطلب والدها بتوفير علاج لها.
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