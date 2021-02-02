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تعليم

جامعة حلوان تخصص خدمة للتواصل فى حال الاشتباه بالإصابة بكورونا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:29 م
جامعة حلون
جامعة حلون
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كريم ناصر
أعنلت جامعة عن عن بدء امتحانات الفصل الدراسى الاول بعد احازة منتصف الفصل الدراسى وفقا لقرارات وزارة التعليم العالى و البحث العلمى ، واوضحت انه جارى تجهيز اللجان و تعقيمها استعدادا لاستقبال الطلاب . 

و نوهت  جامعة حلوان عن إرشادات التعامل فى حالة الاشتباه بإصابة أى فرد من الجامعة بفيروس كورونا سواء كان طالبا أو أحد أعضاء هيئة التدريس أو العاملين في الجامعة.

وناشدت الجامعة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين والطلبة المنتمين لجامعة حلوان، فى حالة ظهور أى أعراض تتشابه مع أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد كارتفاع فى درجة الحرارة أو السعال أو ضيق التنفس أو ألم في الحلق أو رشح الأنف أو فقدان حاسة الشم أو التذوق على أى من أحد، عليه عزل نفسه فى المنزل على الفور، والتواصل مع الإدارة الطبية من خلال الهاتف.
وحددت الجامعة أرقام هواتف التواصل فى حالة الشعور بأى من أعراض كورونا المذكورة سابقًا، وسوف يتواصل معه حينها أحد أعضاء هيئة التدريس المختصين بكلية الطب جامعة حلوان وذلك من خلال هذين الرقمين:
0114 5632478
0106 5738847


ونوهت الجامعة أن هذه الخدمة تعمل على مدار ال24 ويمكن أيضا التواصل عبر الواتس اب من خلال الارقام المذكورة، وسيقوم الطبيب المنسق من خلال التليفون بأخذ التاريخ المرضي المفصل من المشتبه بإصابته وطلب التحاليل والفحوص الضرورية منه والتي سيقوم المريض بإرسالها كذلك عن طريق تطبيق واتس آب.

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