أخبار التوك شو.. تحذير أحمد موسى.. وأمطار رعدية تضرب البلاد.. وقرار الطيران بعد غلق السعودية مجالها الجوي.. ورد ناري من أسامة ربيع بشأن قناة السويس

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات التي تهم المواطنين نعرض لكم أبرزها :

قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، إن أعداد اصابات، كورونا انخفضت مضيفا أن انكسار جائحة كورونا أمر إيجابي لمصر.

وأكد شعبان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر عبرت ذروة الموجة الثانية لـ كورونا، وهى من أفضل دول العالم في أزمة فيروس كورونا. وأكد عميد معهد القلب السابق، أنه لابد من الاستمرار في الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن فيروس كورونا ليس له "كتالوج".





حذر الإعلامي أحمد موسى، من استفزازات الجانب الأثيوبي فيما يخص مفاوضات سد النهضة.

وقال موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن إثيوبيا تسعى لافتعال الأزمات لعدم التوصل لحل بشأن ازمة السد.





كشفت الدكتور إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة.





قال باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران المدني لشئون الإعلام، إن الطائرات ستعمل حتى موعد الغلق بين مصر والمملكة العربية السعودية، مضيفا أن السعودية تعلق الدخول لغير المواطنين والأطباء من 20 دولة بينها مصر.

وأكد عبد الكريم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه بعد قرار المملكة العربية السعودية اتخذنا قرارا سريعا، متابعا أنه قررنا وزودنا عدد الرحلات للسعودية غدا لنقل الركاب قبل موعد الغلق.





قال خالد عيد المدير الفني لنادي غزل المحلة، تعليقا على تحقيق فوز مثير على نادي الزمالك، :" فريق المحلة شباب صغار يمتلكون امكانات كبيرة".

وأضاف خالد عيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج " رأي عام " المذاع على قناة " تن "، :" لدينا لاعبين كثر من ناشئين النادي ونرغب في إبقاء المحلة في الدوري الممتاز، وقيام اللاعبين الحاليين بإعادة غزل المحلة لمكانتها ".

وتابع خالد عيد :" بقالنا 4 سنوات في الدرجة الثانية وكان هناك تخبط إداري ولم يكن هناك تخطيط للنادي من أجل الصعود للدوري الممتاز ".





قال الدكتور أحمد شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة وخاصة على السواحل الشمالية وتصل للأسكندرية و وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر التي تشهد أمطار وسيول، مضيفا أن هناك زيادة في سطوع الشمس غدا لكن سنشهد تقلبات جوية.

وأكد "شاهين" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيكون هناك رياح شديدة ودرجات الحرارة تنخفض لتصل إلى 19 درجة في القاهرة وباقي المحافظات، مشيرا إلى أنه يسود طقس دافئ على شمال الصعيد والرياح معتدلة.





لق الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على تأثير مشروع خط أنابيب إيلات - عسقلان على قناة السويس، قائلا إنه خلال الـ 48 ساعة الماضية كان هناك حديث على فقدان قناة السويس بريقها وهذا أمر عار تماما من الصحة .

وأضاف أسامة ربيع في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن"، :" لو تم تشغيل خط أنابيب إيلات عسقلان سوف يستوعب 7% من قيمة البترول الذي يمر في قناة السويس، مضيفا:" العام الماضي مر من القناة 107 مليون طن بترول".





قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس الجديدة لو لم يتم تدشينها كنا سنتأثر بنسبة كبيرة من ناحية الدخل، مضيفا أن رؤية السيسي بقناة السويس الجديدة كانت في محلها.

وأضاف ربيع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أنه حققنا أعلى حمولة في تاريخ قناة السويس، لافتا إلى أن قناة السويس ليس لها منافس في العالم.

وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أنه حققنا ثاني أعلي ايراد في تاريخ قناة السويس، مشيرا إلى أنه لا صحة لما يتم تداوله عن فقدنا 16% من حركة التجارة وكلامهم مرسل وباطل.

وفي السياق نفسه أشار إ رئيس هيئة قناة السويس، إلى أنه الناقلات الضخمة لن تمر إلا من خلال قناة السويس.



