الشوط الأول.. مانشستر يونايتد يضرب ساوثهامبتون برباعية في الدوري الإنجليزي



وافتتح بيساكا التسجيل لمانشستر يونايتد، في الدقيقة 18، ثم أضاف ماركوس راشفورد الهدف الثاني لصالح الشياطين الحمر عند الدقيقة 25.



وسجل بيندريك هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 34، لتصبح النتيجة 3 – 0 لصالح يونايتد.



وقبل النهاية بست دقائق استطاع الأورجوياني إدينسون كافاني تسجيل الهدف الرابع لصالح مانشستر يونايتد.



ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وبرصيده 40 نقطة ويبعد بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر. انطلقت المباراة، وشهدت طرد في الدقيقة الثانية، لـ ألكساندر توند ديميتري جانكويتز لاعب وسط ساوثهامبتون.

تفوق مانشستر يونايتد على ساوثهامبتون ( 4 – 0)، في الشوط الأول من المباراة المقامة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع 22 من الدوري الإنجليزي.