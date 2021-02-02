رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: نجحنا في كسح 60% من المياه وفتح خمس حارات مرورية

علق المهندس شريف الشربيني ، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، على تكدس حركة السيارت قبل محور ٢٦ يوليو في الاتجاه نحو ميدان لبنان وذلك بسبب كسر ماسورة مياة رئيسية عند منطقة هايبرقائلًا : " كسر ماسورة المياه حدث في تمام الساعة السادسة مساء تقريبًا وتوجهنا كجهاز للموقع وإتضح أن الكسر به خط مياه نقيه قطره 800 ملم يمر بمحور 26 يوليو ، حيث يعمل على تغذية مناطق متعددة في الجيزة ، وابو رواش ، ومنطاق سكنية أُخرى .

وتابع " شريف الشربيني " في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلًا: "الكسر كان مفاجيء في منطقة كوبري مشاة هايبر 1 " .

وأكد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر ، أن جهاز المدينة نجح في كسح المياه بنسبة 60% من كمية المياه المتراكمة ، بالإضافة إلى أنه تم فتح خمس حارات مرورية ،وتبقى الخط البطيء حيث سيتم الانتهاء منه خلال ساعة من الان .

ونوه إلى أن الحركة المرورية في الخط الرئيس تعمل بشكل طبيعي بدون أي إعاقة تمامًا ، مشيرًا إلى أن كسر المياه كان في الخط المروري من أكتوبر وزايد إلى ميدان لبنان هو الذي لا يعمل الآن .