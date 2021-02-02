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رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: نجحنا في كسح 60% من المياه وفتح خمس حارات مرورية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:34 م
كسر ماسورة مياة رئيسية
كسر ماسورة مياة رئيسية عند منطقة هايبر وان
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ندى رأفت

علق  المهندس شريف الشربيني ، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، على تكدس حركة السيارت قبل محور ٢٦ يوليو في الاتجاه نحو ميدان لبنان وذلك بسبب كسر ماسورة مياة رئيسية عند منطقة هايبرقائلًا : " كسر ماسورة المياه حدث في تمام الساعة السادسة مساء تقريبًا وتوجهنا كجهاز للموقع وإتضح أن الكسر به  خط مياه نقيه قطره 800 ملم يمر بمحور 26   يوليو ، حيث يعمل على تغذية مناطق متعددة في الجيزة ، وابو رواش ، ومنطاق سكنية أُخرى .

وتابع  " شريف الشربيني "  في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلًا:  "الكسر كان مفاجيء  في منطقة كوبري مشاة هايبر 1 " .

وأكد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر  ، أن جهاز المدينة نجح في كسح المياه بنسبة 60%  من كمية المياه  المتراكمة  ، بالإضافة إلى أنه تم فتح خمس  حارات مرورية  ،وتبقى  الخط البطيء حيث سيتم الانتهاء منه خلال ساعة من الان  .

ونوه  إلى أن الحركة المرورية في الخط الرئيس تعمل بشكل طبيعي بدون أي إعاقة تمامًا ، مشيرًا إلى أن كسر المياه كان في الخط المروري من أكتوبر وزايد إلى ميدان لبنان هو الذي لا يعمل الآن .

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