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توك شو

اوعى تتطلقى وسامحى.. ريهام سعيد توجه نصائح للسيدات المتزوجات

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:40 م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
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البهي عمرو
وجهت الإعلامية ريهام سعيد، عدة نصائح للسيدات المتزوجات، وقالت :"زمان وأنا صغيرة كنت أقول اللى مش مرتاحه مع زوجها لازم تتطلق.. واللى مش عايشة ملكة لازم تتطلق، ومينفعش تبقى قاعدة عشان بيتصرف عليكي"، مستطردة:"عارفة بعد كلامي الدنيا هتتقلب عليا".

وقالت ريهام سعيد، خلال برنامجها "صبايا الخير" المذاع على شاشة "النهار"، :"تعرضت للطلاق في العشرين من عمرى، وكنت واخدة الموضوع كأني بطلة إني عملت كدا.. وأؤكد أنه شيء مؤلم أن تعيش المرأة حياتها، بدون تفاهم من زوجها، ولكن الأكيد أن هناك طرق أخرى بخلاف الطلاق، وبعد ما كبرت .. بدأت أغير كل الكلام اللى كنت بقوله لما بدأت في المحور من 20 سنة.. أوعي تتطلقى ولا تمشى ورا اللى بيقول كرامتك وشكلك ومش عارف إيه.. لا.. وخصوصًا حينما يكون لديكم أطفال.. يجب الوصول لحل بلا خناقات، وأن يتم تجنب الطلاق.. يجب الوصول لحلول مرضية لكافة الأطراف".

وواصلت:"نتفق على الأدب وعدم الضرب والشتائم.. عارفة الدنيا هتتقلب عليا.. وأقول للزوجات لا توافقي على الشتائم والضرب.. لكن سامحي.. سامحي عشان ولادك.. ودى تحتها سبعميت ألف خط.. تربية الأولاد بين أبائهم ستكون مختلفة.. لما الأولاد يعيشوا مع أبائهم فهذا أمر لا يقدر بثمن".

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