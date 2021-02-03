مواطن يستغيث من إيقاف بطاقته التموينية بدون سبب

استغاث المواطن صلاح الدين حسين حسن اسماعيل ، المقيم محافظة قنا مركز قفط العويضات ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توقف بطاقة صرف السلع التموينية الخاصة به.





ويقول فى رسالته : أتضرر أنا وأسرتي من عدم صرف المقررات التموينية حيث إنني لا أحصل إلا على عشرين كيلو دقيق حيث إنني لا أعمل ولا يوجد لدي أي دخل وليس لنا إلا الله ، لا يوجد سبب واحد يمنع أسرتى من صرف مستحقاتها التموينية .





وناشد المسئولين بوزارة التموين النظر الى أسرته بعين الرحمة والموافقة على إدراج أبنائه إلى البطاقة التموينية الخاصة به حتى يستفيد من الدعم التموينى وصرف الخبز .

رقم البطاقة:

26401202701658





للتواصل مع القارئ من خلال رقم :

01211413697





اقرأ أيضًا:





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.









ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.