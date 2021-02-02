نائب محافظ أسيوط يوضح إنجازات مبادرة حياة كريمة.. فيديو





قال عمر عبد العال نائب محافظ أسيوط ، مبادرة حياة كريمة بدأت العمل في المحافظة منذ شهر 2 /2019 وتم إنفاق 289 مليون على خدمات مختلفة داخل المحافظة بالاضافة الى اننا قمنا بتوفير جميع النواقص الطبية التي كانت تحتاجها مستشفيات المحافظة .





وأضاف محافظ أسيوط خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى" المذاع علي قناه " دى ام سى " ، قمنا برصف 78 كيلو متر لشوارع المحافظة وقمنا بتركيب 45 ألف متر مواسير لنقل المياه إلى الأماكن المحرومة وقنا بجلب 13 مولد كهرباء وهذا في إطار مبادرة حياة كريمة مؤكدا اننا لدينا 7 مراكز في أسيوط تم ضمهم من ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري .



