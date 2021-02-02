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توك شو

روشتة من ريهام سعيد لحياة زوجية مريحة.. فيديو

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:40 م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
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البهي عمرو
قالت الإعلامية ريهام سعيد، في نصائحها للسيدات المتزوجات:" أوعي تتطلقي وخدى اللى عاوزاه من زوجك بالذكاء والحنية والحكمة والكلام الحلو.. ودى مش تنازلات.. بل منتهى القوة أن تتنازل الزوجة وتيجيى على نفسها عشان ولادها.. منتهى القوة إنها تلم شمل بيتها".
وأضافت ريهام سعيد، خلال برنامجها "صبايا الخير" المذاع على شاشة "النهار"، :"زوجك هيعرف قيمتك.. والحق مش بيروح..  ومش بقولك تعالى على كرامتك.. بس ربنا بيغفر ويسامح.. سامحى.".

وأشارت إلى أن المرأة بقرار الطلاق، تعرض أولادها للأذى، وقالت  :"أنتى بتعرضى أولادك لأذى كبير حينما يتم تربيتهم بدون أب.. نعم صممت على الطلاق ولم أندم، ولكن الواحد لما يكبر بيعرف إنه مينفعش يقول للناس وينصحهم بالطلاق ومثل هذا الكلام.. قدمي عذر واثنين وتلاتة والحياة لا تتوقف على رجل.. الحياة والدنيا ومافيها في ابتسامة ابنك أو بنتك .. سعادة لا تقدر بثمن ومال .. عارفه الدنيا هتتقلب عليا بس بقول كلمة لله.. متتطلقوش ولا تخربوا بيوتكم..ومفيش كرامة بين الازواج .. انتوا دم واحد وحياة واحدة.. ولكن أؤكد أن الدين يحافظ على كرامة المرأة".

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