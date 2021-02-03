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حفيد «صانع المنبر» الملقى في القمامة بالمحلة يتعهد بإعادة ترميمه | تفاصيل

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:19 ص
منبر ملقى في القمامة
منبر ملقى في القمامة
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هاني حسين
علق علاء الدين أحمد المسيري، على العثور على منبر ملقى في القمامة بمدينة المحلة في محافظة الغربية، والذي صنعه جَدُّه، قائلا إن المنبر صنع منذ 70 عامًا، مضيفاً: "تأكدت من أن هذا المنبر صنعه جدي وتم تشييده عام 1950".

وأضاف علاء الدين المسيري في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى "، :"  نحن رابع جيل في مهنة إنشاء المنابر  وتوارثنا المهنة".

وتابع علاء الدين المسيري: "أنا على استعداد لترميم المنبر وإعادته إلى هيئته الأولى ولا يمكن تركه ملقىاً في قمامة".

ومن جهته، قال الدسوقي منصور مدير مكتب الآثار في المحلة الكبرى:" اكتشفنا وجود المنبر عن طريق مفتش آثار  في احد اطراف مدينة المحلة ".

 وأضاف الدسوقي منصور:" المنبر ليس أثريا، ولكنه يندرج تحت مصطلح التحفة الفنية ذات القيمة الجمالية، وكانت به بعض الفروع الخشبية التي تم تصنيعها بشكل مبدع".
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