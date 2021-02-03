حفيد «صانع المنبر» الملقى في القمامة بالمحلة يتعهد بإعادة ترميمه | تفاصيل

علق علاء الدين أحمد المسيري، على العثور على منبر ملقى في القمامة بمدينة المحلة في محافظة الغربية، والذي صنعه جَدُّه، قائلا إن المنبر صنع منذ 70 عامًا، مضيفاً: "تأكدت من أن هذا المنبر صنعه جدي وتم تشييده عام 1950".





وأضاف علاء الدين المسيري في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى "، :" نحن رابع جيل في مهنة إنشاء المنابر وتوارثنا المهنة".





وتابع علاء الدين المسيري: "أنا على استعداد لترميم المنبر وإعادته إلى هيئته الأولى ولا يمكن تركه ملقىاً في قمامة".





ومن جهته، قال الدسوقي منصور مدير مكتب الآثار في المحلة الكبرى:" اكتشفنا وجود المنبر عن طريق مفتش آثار في احد اطراف مدينة المحلة ".





وأضاف الدسوقي منصور:" المنبر ليس أثريا، ولكنه يندرج تحت مصطلح التحفة الفنية ذات القيمة الجمالية، وكانت به بعض الفروع الخشبية التي تم تصنيعها بشكل مبدع".