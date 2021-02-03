فريدة الشوباشي: لا بد أن نكون يدًا واحدة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.. فيديو

أكدت الكاتبة الصحفية فردية الشوباشي أن المشروعات الصغيرة هي مشروعات عملية هامة وستستمر ولكنها فى حاجة الى تمويل وهناك مناشدة للجمعيات الأهلية فى تمويل تلك المشروعات .





وأضافت الشوباشي خلال لقاء لها لفضائية اكسترا نيوز أنه لا بد أن نكون يدًا واحدة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة مشيرة إلى أنه إذا تم تقديم الدعم سيكون هناك إنتاج جيد.





وتابعت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي أن المشروعات الصغيرة وانتاجاتها تعمل على إثراء الدولة ويساعد على زيادة الدخل القومي وستساهم فى توفير الاستيراد من الخاج لوجود اليد العاملة والآلات.



