أحزان متواصلة.. مأساة وفاة استشاري تخدير بـ كفر الشيخ بعد رحيل والديه بسبب كورونا

حالة من الصدمة والحزن الشديد تسود بين الأطباء والعاملين بالقطاع الطبي بمحافظة كفر الشيخ، حزنًا على فراق الدكتور محمد كمال رزق، استشاري التخدير والعناية والمركزة، ونائب مدير مستشفى الصدر، وعضو مجلس نقابة الأطباء بالمحافظة، عقب صراع دام قرابة الشهر مع فيروس كورونا المستجد؛ ليلحق بوالديه اللذين توفيا – أيضًا – بنفس الفيروس، وسط صدمة وحزن كبير بين أصدقائه وزملائه ومحبيه.





فلم يكن الدكتور محمد كمال رزق، مجرد طبيب عادي، إنما إنسان بسيط، محب لعمل الخير، ومشارك الجميع في الأفراح والأتراح، لم يقصده أحد إلا كان ملبيًا له، قاضيًا معظم وقته في خدمة الناس والبسطاء، ومن يعرفه ومن لا يعرفه، خلال توليه عدة مناصب، منها مدير إدارة المستشفيات، ومساعد وكيل وزارة الصحة السابق، فضلًا عن عمله النقابي في نقابة الأطباء وتقديم الخدمات ومساعدة زملائه من جيش مصر الأبيض.





أحزان متواصلة وذكريات عدة، ومواقف إنسانية راقية، شهد به زملاؤه وأصدقاؤه ومحبوه، يتحدثون فيها دماثة أخلاق ورقي الطبيب الراحل الدكتور محمد كمال رزق، وما فعله معهم وما قدمه لهم من خدمات، وذلك عبر صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الذي تحول إلى دفتر عزاء كبير على مدار اليومين الماضيين.





أصيب الدكتور محمد كمال رزق، بصدمة شديدة وفاجعة مدوية، أثناء رحلة علاجه من كورونا، بعد أن فقد والده الحنون، يوم 16 يناير الماضي، وأيضًا رحلت والدته، مصدر قوته وسعادته، قبل 5 أيام، ليلحق بهما هو الآخر، فجر أمس، بسبب فيروس كورونا.





وكتب «رزق»، الجمعة الماضية، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، «فيسبوك»، «اللهم في هذه الجمعة المباركة اغفر لوالدي وأسكنهما فسيح جناتك بغير عذاب ولا سابقة حساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرًا».





وتابع،« فقد أدا الأمانة وأحسنا الرسالة وكانا فينا من الناصحين الآمنين.. اللهم عاملهم بما أنت أهله.. وصلِ الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. اللهم آمين»... وسط تعليقات حزينة على هول هذا الموقف الصادم للجميع.



