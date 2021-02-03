ترقيم التوك توك.. مبادرة شبابية في البحيرة للحد من الجريمة | تفاصيل

كشف محمد حسن أحد شباب مبادرة ترقيم التوك توك في محافظة البحيرة للحد من الجريمة، تفاصيل المبادرة.





وقال محمد حسن في مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى": "كان لدينا تخوّف بسبب كثرة مشاكل التوك توك في المحافظة وكنا نرغب في التوصل إلى طريقة لتحقيق أكبر معدل أمان للحد من الجريمة ".





وأضاف محمد حسن: "جرائم كثيرة تحدث عن طريق التوك توك، وترقيم التوكتوك يحد من انتشار الجريمة ويسهل من التوصل لأي توك توك يتسبب في جريمة داخل المجتمع ".





وتابع محمد حسن: "هناك مجموعة من سائقي التوك توك محترمين ووافقوا على مبادرة الترقيم، وهناك حوالي 100 توك توك استجاب أصحابها لمبادرة الترقيم ".





وأكمل محمد حسن: "تتم مطابقة رقم شاسيه التوكتوك مع صورة صاحب التوكتوك، ويتم اصدار ملف لصاحب التوكتوك تحت إشراف مركز الشرطة".