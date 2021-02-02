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مصطفى الفقي: مواقف البشير مع إثيوبيا في أزمة سد النهضة كانت مخجلة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:48 م
الدكتور مصطفى الفقى
الدكتور مصطفى الفقى
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البهي عمرو
قال الدكتور مصطفى الفقى المفكر السياسي، ورئيس مجلس إدارة مكتبة الإسكندرية، إن مصر عندما تولت رئاسة الاتحاد الأفريقى قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بعمل أشياء كثيرة لخدمة القضايا الأفريقية.

وأضاف مصطفى الفقى، خلال مداخلة ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، أن الجميع شاهد ما قامت به مصر بخصوص مبادرة فيروس سي، بالدول الأفريقية.

وأشار إلى أن الأطماع الإثيوبية فى ملف سد النهضة بدأت فى 2011، موضحًا أن إثيوبيا حاولت تخدير مصر سنوات أثناء مفاوضات سد النهضة.

ولفت إلى أن نظام الرئيس السودانى السابق عمر البشير كان معاديًا لمصر حتى النخاع، ولكن النظام السودانى الآن وطنى ويهدف إلى مصالح بلاده.

وأشار إلى أن الشعب السودانى هو من أطاح بنظام البشير، وأن السودان لا تقف من أجل شيء خاص بمصر، ولكن لآن هناك أضرارًا ستعود على السودان، مؤكدًا: "السودان أدركت خطورة سد النهضة عليها ومن هنا تم الاتفاق مع مصر".

وأكد أن عمر البشير كان "مطرمخ" على سد النهضة، وكشف أن مواقف عمر البشير مع إثيوبيا فى أزمة سد النهضة كانت مخجلة.
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