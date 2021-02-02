رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران يكشف حقيقة توقف الرحلات الجوية مع السعودية ..فيديو

كشف الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عن حقيقة إلغاء كافة الرحلات الجوية من مصر للسعودية بداية من غدا، الأربعاء، مؤكدا أن جميع الرحلات القادمة من السعودية لن تتأثر ومستمرة في العودة في مواعيدها.





وأضاف رشدي زكريا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى إم سى" المذاع على قناة "دى إم سى"، أن أى رحلة ستصل إلى مطار القاهرة من السعودية قبل الساعة الـ9 صباحا لن تتأثر، مؤكدًا أن الأشخاص الذين لديهم مواعيد رحلات بعد الساعة الـ9 يمكنهم الاحتفاظ بالتذاكر الخاصة بهم لحين عودة حركة الطيران إلى طبيعتها.





وأوضح رشدى زكريا ، أن البيان الذى أُرسل إلينا من المملكة العربية السعودية لم يوضح متى ستتم عودة حركة الطيران. متى