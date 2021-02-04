وكيل التضامن ببني سويف: مراكز الاستضافة خط الدفاع الأول للمرأة .. شاهد

عام 2003، ضمن مشروع حماية المرأة، أحد 8 مراكز فقط علي مستوي الجمهورية كائنة في محافظات "القاهرة، الأسكندرية، الدقهلية، الجيزة، القليوبية، الفيوم، المنيا"، وهو يعد خط الدفاع الأول عن المرأة المعنفة أو المظلومة. يعتبر مركز استضافة وتوجيه المرأة بحي مقبل بمدينة بني سويف، الذي أنشاته وزارة التضامن الإجتماعي





مراكز استضافة وتوجيه المرأة تعد أحد الخدمات المتوفرة لدى وزارة التضامن والجمعيات الاهلية الشريكة بهدف إلى ترسيخ النظرة الإيجابية للمرأة والفتيات وحمايتهن من جميع ممارسات العنف المختلفة وتميكنهن ومساعدتهن على إعادة الإندماج في المجتمع بشكل صحى ومفيد لهن وللمجتمع. "صدى البلد" ألتقي مع إحسان أبو زيد وكيل وزارة التضامن الإجتماعي ببني سويف، التي قالت في تصريح خاص، إن





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وأوضحت أن مركز استضافة المرأة يوفر فرص الحماية والرعاية والتمكين الاقتصادي والإجتماعي والدعم النفسى للمراة من خلال تقديم وتوفير مجموعة من خدمات وبرامج الدعم الأقتصادية والإجتماعية والنفسية بالشراكة مع المنظمات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.





وأشارت إحسان أبو زيد إلى أنه من أهداف المركز حماية كيان الأسرة، حماية النساء المعرضات والناجيات من العنف، تأهيل الناجية من العنف "التعافي الجسدي والنفسي" وتمكين المرأة "اقتصاديا واجتماعيا" .





كما تهدف تلك المراكز إلي نشر الوعي لمناهضة كافة أشكال العنف المختلفة والتمييز ضد المرأة، وعقد جلسات توعية للمرأة عن الخدمات المختلفة والمتوفرة بالمجتمع ومساعدتها للحصول على هذه الخدمات، والتدخل في وقت الأزمات "وضع خطة الأمان وخطة الخروج الآمن" .





ونوهت إلى أن المراكز توفر خدمات قانونية للمرأة إذا لزم الأمر مثل الاستشارات القانونية أو مساعدتها في رفع الدعاوى، وكذلك الدعم الصحي المتمثل في الإحالة للحصول على خدمات صحية عند اللزوم إلى المستشفيات العامة أو الخاصة أو الأطباء مباشرة اذا لزم الأمر طبقا للإمكانيات المتاحة لدي المركز مع توافر الاسعافات الأولية داخل المركز، وكذلك التمكين الاقتصادي المتمثل في تأهيل وتدريب المرأة المقيمة بالمركز لسوق العمل ومساعدتها في الحصول على فرص عمل مختلفة ومناسبة لها.





ويستضيف المركز المرأة المعرضة لأي نوع من أنواع العنف "جسدي أو جنسي أو نفسي" وأطفالها من الإناث في أي عمر والذكور حتى عمر الـ 12 عام.





وفي بني سويف يوجد فريق عمل متكامل بقيادة الفاضلة زينب كمال سليمان مديرة المركز والاخصائية حنان سيد عبد الباسط والسكرتيرة نادية وهبة فرج وباقى العاملين بالمركز تحت إشراف وتوجية لجنة الاشراف ومديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف برئاسة وكيل الوزارة إحسان أبو زيد.





زارت المركز في مارس العام الماضي برافقة الدكتور هاني غنيم محافظ بني سويف وتفقدت الوزيرة والمحافظ المركز الذي يستضيف السيدات اللائي يتعرضن لظروف طارئة نتيجة العنف الواقع عليهن من خلال تقديم العديد من الخدمات منها توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والمهنية والثقافية للمرأة ،بجانب تنمية مهاراتها واستثمار طاقاتها وإعادة بناء ثقة المرأة بنفسها،حيث يقبل المركز المرأة المعنفة من جميع المحافظات أو المحولة من أي جهة معنية بقضايا المرأة. كانت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي





واستمعت الوزيرة والمحافظ لعرض موجز عن الخدمات والأنشطة التي قدمها المركز خلال عام 2019،حيث بلغ العدد الإجمالي للسيدات المستفيدات 57 سيدة و12من الأبناء ،وتم تقديم 48 مشورة، و56 استشارة اجتماعية ، و24 استشارة نفسية،و9 استشارات قانونية،و6 حالات صلح بين الزوجين ،وتحوبل 18 حالة تم تحويلها لجهات أخرى، وتوظيف وعلاج 6 حالات ،وتمكين 25 حالة.





وأوضحت الوزيرة أن مراكز استضافة وحماية المرأة هو أحد مشروعات الوزارة لتوفير الرعاية الاجتماعية للمرأة المعنفة والتي تهدف إلى تعزيز تماسك الأسرة المصرية وترسيخ النظرة الإيجابية للسيدات والفتيات وحمايتهن من جميع ممارسات العنف ومساعدتهن على إعادة الاندماج في الأسرة والمجتمع.



