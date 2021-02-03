بعد قطع معاش تكافل وكرامة عنهما.. مواطنتان بالبحيرة تستغيثان بالمسئولين

واصلت المواطنتان حكمت عبد المنصف اسماعيل البربري وخضرة دسوقي احمد رمضان القاطنتان في عزبة أبوخطوة التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، استغاثتهما بالمسؤولين، عبر "صدى البلد"، بعد انقطاع معاش تكافل وكرامة عنهما دون أي سبب واضح.
وقالت حكمت وخضرة إنهما تفاجئتا بقيام الشئون الاجتماعية بقرية سنهور التابعة لمركز محافظة البحيرة بقطع خدمات تكافل وكرامة عنهما، وطالبتا بمعرفة السبب من المسئولين في الشئون بمديرية التضامن بالبحيرة إلا أنهم لم يستجيبوا لشكواهم.
وأوضحت حكمت أن حالتها المادية هى وزوجها غير مستقرة ولا يملكان أي مصدر رزق آخر غير هذا الراتب الذي يساعدهما على العيش مع أولادهما.
وناشدتا رئاسة مجلس الوزراء والمسؤلين بوزارة التضامن بالتدخل لصرف معاشهم كاملا لعدم وجود أي دخل اخر لهم.
وللتواصل مع المواطنة حكمت على رقم : 0102165506
وللتواصل مع المواطنة خضرة على رقم : 0125448618
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