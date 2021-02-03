ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بإطلالة جذابة.. سلاف فواخرجي تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:08 ص
سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي
Advertisements
محمد بدران
شاركت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، صورة جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت سلاف فواخرجي في الصورة جالسة علي أريكة، وترتدي فستان حمالات مكشوف الكتفين قصير باللون الأسود ومن الناحية الجمالية، تركت شعرها منسدلًا علي كتفيها، مع ميك أب ناعم بالألوان الترابية، وبعض الاكسسوارات الرقيقة باللون الفضي، وعلقت علي الصورة كاتبة: " ابتسم ... فلعلّها". 

جدير بالذكر ان سلاف فواخرجي تعرضت لحملة هجوم كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب بوستر مسلسل " شيكاغو" الذي ظهرت فيه بجرأة، وتظهر وهي تحاول ان تقبل بطل العمل.

ووصف البعض البوستر بـ الخادش للحياء، وتم توجيه انتقادات لاذعة لسلاف فواخرجي وأبطال العمل 

وكان موقف زوج سلاف فواخرجي صادما للبعض عندما نشر البوستر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وعلق قائلا :" "بعدستي، موفقة سولاف الغالية"،ليضع حدا للشائعات التي طالت سلاف فواخرجي وزوجها بأنهما اختلفا بسبب البوستر وقررا الانفصال. 

وتزوج وائل رمضان من سلاف فواخرجي عام 1999 ورُزق منها بابنيه حمزة عام 2000 وعلي عام 2009.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مشروب الشوكولاتة وبسكويت القرفة الساخن

لمرضى الكوليسترول.. 5 فوائد لن تصدقها لتناول ملعقة من العسل الأسود

أسعار جديدة لنسخة مرسيدس GLA موديل 2021.. تعرف عليها.. صور