ضبط صاحبة فيلا وشقيقها و3 عمال أثناء التنقيب عن الآثار في بني سويف

وتلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، إخطارا من العميد أسامة جمعة مدير مباحث المديرية، يفيد بورود معلومات إلى الرائد أحمد النبوى رئيس مباحث قسم شرطة بني سويف الجديدة، بوجود عملية تنقيب عن الآثار داخل فيلا تحت الإنشاء بالحى الخامس بشرق النيل والذي وجه بالتأكد من صحة المعلومات واتخاذ الاجراءات القانونية وضبط المتهمين.

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على رأس قوة أمنية مكبرة إلى محل الواقعة حيث تمكن خلالها من ضبط"سوسن.ع" 50 سنة، صاحبة الفيلا وشقيقها "أحمد"26 سنة، و3 عمال وهم "مصطفى.ر"19 سنة، و"هشام.ط" 47 سنة، و"بدوى.م" 37 سنة، وبحوزتهم أدوات الحفر.