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محافظات

ضبط صاحبة فيلا وشقيقها و3 عمال أثناء التنقيب عن الآثار في بني سويف

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:28 ص
ضبط صاحبة فيلا وشقيقها
ضبط صاحبة فيلا وشقيقها و3 عمال ينقبون عن الآثار ببنى سويف
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محمد عبدالحليم
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم، من ضبط صاحبة فيلا تحت الإنشاء وشقيقها و3 عمال آخرين لاتهامهم بالتنقيب عن الأثار داخل فيلا تحت الإنشاء بالحى الخامس بشرق النيل.

وتلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، إخطارا من العميد أسامة جمعة مدير مباحث المديرية، يفيد بورود معلومات إلى الرائد أحمد النبوى رئيس مباحث قسم شرطة بني سويف الجديدة، بوجود عملية تنقيب عن الآثار داخل فيلا تحت الإنشاء بالحى الخامس بشرق النيل والذي وجه بالتأكد من صحة المعلومات واتخاذ الاجراءات القانونية وضبط المتهمين.

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وعلل الفور انتقل الرائد أحمد النبوى رئيس مباحث قسم شرطة بني سويف الجديدة على رأس قوة أمنية مكبرة إلى محل الواقعة حيث تمكن خلالها من ضبط"سوسن.ع" 50 سنة، صاحبة الفيلا وشقيقها "أحمد"26 سنة، و3 عمال وهم "مصطفى.ر"19 سنة، و"هشام.ط" 47 سنة، و"بدوى.م" 37 سنة، وبحوزتهم أدوات الحفر.

وبمواجهة المتهمين أقروا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار بالفيلا تحت الإنشاء بحثًا عن القطع الأثرية، وتم تعيين الحراسة اللازمة على الفيلا، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.
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