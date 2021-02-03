لحوم وبن ودقيق.. تحرير 401 مخالفة تموينية لسلع فاسدة بالإسماعيلية

شنّت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة مكبرة بجميع قطاعات محافظة الإسماعيلية و توابعها، تحت إشراف حامد إبراهيم وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن؛ للتفتيش على السلع التموينية والتأكد من صلاحيتها ومواجهة جشع بعض التجار ومحاربة الغش التجاري، أسفرت عنها تحرير 401 مخالفة متنوعة خلال أسبوع .





تمكنت الحملة من ضبط اللآتي:





- مخبزان بمركز ومدينة أبوصوير لتصريفهم فى 827 شيكارة دقيق بدون وجه حق وتزن الشيكارة الواحدة 50 كيلو جرامًا ليبلغ الإجمالي 41.350 كيلو جرام دقيق.





- مخبز بأبوصوير لتجميع 6 شكائر دقيق مدعم أستعدادا لبيعهم فى السوق السوداء و تزن الشيكارة 50 كيلو جرامًا بإجمالي 300 كيلو جرام.





- 200 كيس شيبسي منتهي الصلاحية بأحد المحلات، بالإضافة إلى 53 كيلو بن مجهول المصدر في محل آخر وذلك بنطاق حي ثالث، فضلا عن 40 كيلو جرام لحوم فاسدة بأحد المطاعم بدائرة ثان .

وشدد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية على استمرار تلك الحملات المفاجئة وفحص كافة السلع الغذائية للتأكد من صلاحية، مؤكدا أن الأمن الغذائي وصحة المواطن هي أول أهتمامات الجهاز التنفيذي.