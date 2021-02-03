ألميريا يودع كأس ملك إسبانيا بعد الخسارة من إشبيلية بهدف

حقق إشبيلية فوزاً صعباً على ألميريا في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بهدف نظيف، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، ليودع الأخير البطولة.

ونادي ألميريا هو مالكه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، والمالك السابق لنادي بيراميدز.





وفاز إشبيلية بهدف لوكاس أوكامبوس والذي جاء في الدقيقة 67 من زمن اللقاء.





وتقام اليوم الأربعاء مباراتين في منافسات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، حيث يلعب برشلونة مع غرناطة، بينما يلتقي ليفانتي مع فياريال.







ويلعب غدا الخميس، ربع النهائي الأخير في كأس ملك إسبانيا، فريقي ريال بيتيس وأتليتك بلباو.







يذكر أن ريال مدريد ودع المسابقة من الدور السابق، بعدما خسر في دور الـ32 أمام ألكايانو بهدفين مقابل هدف.