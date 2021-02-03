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أشكال فرعونية.. فنان يحول قشر البيض إلى تحف فنية | تفاصيل

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:49 ص
صدى البلد
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هاني حسين
كشف محمد علي خليل، تفاصيل تحويله قشر البيض إلى تحف فنية.

وقال محمد علي خليل ، في مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى": "أحب الخط العربي وكنت هاوياً لكتابة الخط العربي ودرست الخط العربي، وشاركت في عدة معارض بأعمالي الفنية".

 وأضاف محمد علي:" فكرت في تطوير كتابة الخط العربي وقررت تحويل قشر البيض إلى تحف فنية وكتابة كلمات عليها".

 وتابع محمد علي: "طورت أسلوب الكتابة على البيض باستعمال أسلوب النحت البارز على قشر البيض، ويتم تفريغ البيضة من محتوياتها ويتم غسل البيضة بالماء والصابون وبعض المطهرات"، مضيفا:"  اقوم بتكوين أشكال فرعونية على البيض".
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