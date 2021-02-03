حكاية أثر .. عملة الإسكندر الأكبر أهم مقتنيات متحف الإسماعيلية

يعرض متحف أثار محافظة الإسماعيلية ، عملة الاسكندر الأكبر 336- 323 ق.م، فئة 4 درخمة، مصنوعة من الفضة، للعصر اليوناني اصدار بابليون 326 - 319 ق.م.





وقالت إدارة المتحف، ان العملة تحمل وجه عبارة عن رأس هيراكليس تتجه إلى اليمين يرتدى جلد الأسد، وعلي ظهرها يظهر زيوس جالس اعلى العرش يتجه إلى اليسار يحمل فى يده اليمنى النسر و فى يده اليسرى الصولجان .





وتعرض العملة بفانوس العملة و الموازين ، بالقاعة الرئيسية بمتحف آثار الإسماعيلية.



