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محافظات

حكاية أثر .. عملة الإسكندر الأكبر أهم مقتنيات متحف الإسماعيلية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:20 ص
عملة الاسكندر الاكبر
عملة الاسكندر الاكبر
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انجي هيبة
يعرض متحف أثار محافظة الإسماعيلية، عملة الاسكندر الأكبر 336- 323 ق.م، فئة 4 درخمة، مصنوعة من الفضة، للعصر اليوناني  اصدار بابليون 326 - 319 ق.م.

وقالت إدارة المتحف، ان العملة تحمل وجه عبارة عن  رأس هيراكليس تتجه إلى اليمين يرتدى جلد الأسد، وعلي ظهرها يظهر زيوس جالس اعلى العرش يتجه إلى اليسار يحمل فى يده اليمنى النسر و فى يده اليسرى الصولجان .

وتعرض العملة بفانوس العملة و الموازين ، بالقاعة الرئيسية بمتحف آثار الإسماعيلية.

وكان للعملات التي تُسك باسم الإسكندر الأكبر صيت عظيم لدرجة أنها ظلت تُضرب لفترة تقارب المائتين والخمسين عامًا ، وكان ذلك بالتوازي مع العملات ذات الأشكال المختلفة التي سكها خلفاء الإسكندر بأسمائهم ؛ وكانت عملات الإسكندر تتميز بكونها مُعترف بها على نطاق واسع في المدن الهلِّينستية.
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