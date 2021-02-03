وفد روسيا بالقاهرة يغادر اليوم بعد تفتيش على مطاري الغردقة وشرم الشيخ

يغادر القاهرة في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأربعاء، وفد روسي أمني عائدًا إلى موسكو، بعد إنهاء حولة تفقدية بمطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين، استمرت لمدة 6 أيام من التفتيش على الإجراءات الأمنية والخدمات المقدمة للركاب داخل المطارين، وذلك تمهيدًا لاستئناف الرحلات الروسية المباشرة إلى المنتجعات المصرية بعد فترة توقف دامت لنحو 5 سنوات منذ حادث الطائرة الروسية فوق شبه جزيرة سيناء.





وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إن الوفد الروسي لم يُبد أي ملاحظات على الإجراءات الأمنية أو الإجراءات المتبعة مع الركاب في كلا من المطارين، والخدمات المقدمة أيضا للركاب سواءً داخل المطارات أو على متن الطائرات.





وأوضحت المصادر، أن الوفد تابع الإجراءات المتبعة داخل الصالات وأيضا عمليات التأمين، تبعه عقد اجتماع مع القيادات الأمنية داخل المطار للتشاور والاستفسار حول بعض الإجراءات، وأشاد بالإجراءات المطبقة داخل وحدات تموين الطائرات "الكاترينج" بكلا من المطارين وعمليات التأمين بهما بدءًا من تجهيز الوجبات وحتى عمليات نقلها إلى الطائرات وسط التدابير اللازمة لتأمينها وسلامتها، موضحة أنهم أشادوا بكاترينج مطار الغردقة تحديدًا من الناحية الأمنية الأكثر دقة.





وتفقد الوفد الروسي أيضا، عمليات نقل حقائب الركاب داخل المطارين، وأنظمة تأمين مهبط الطائرات والإجراءات الأمنية داخل مقرات المحطات، بالإضافة إلى تفقد تأمين أسوار المطارين وكاميرات المراقبة، ومتابعة أداء مجموعات العمال المنوط بهم الخدمة داخل الدوائر الجمركية، وداخل الطائرات ، وكذلك جاهزية منظومة السيور.



