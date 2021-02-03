عملت معسكر لمدة 5 سنين.. رامز أمير: «اشتغلت على نفسي عشان أكون ناجح».. فيديو

قال الفنان رامز أمير ، إن حياتي الفنية حدث بها العديد من التحولات من خلال تقديمي لأ شكال متنوعة من الشخصيات التي أقوم بتمثيلها، مؤكدًا أنني منذ صغري وأنا أحب الأفلام الأكشن وأحب وأعشق الفنان أحمد السقا. شكال





وأضاف رامز أمير خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع علي قناة "دى إم سى"، سبب أنني قمت بتغيير أدائي التمثيلي في الفترة الأخيرة إلي أداور أكشن هو أنني كنت أقوم بمشاهدة فيلم أجنبي أكشن وتساءلت: لماذا لا نقوم بعمل مثل هذه الأفلام في مصر وبعدها قمت بالعمل علي نفسي وتنمية قدراتي حتي أقوم بتمثيل مثل هذه المشاهد من خلال تقديمي لها في أعمال فنية.





وكشف رامز أمير ، أنه كان يدخن 3 علب سجائر يوميا ولكنني اصريت على التغيير والآن أقلعت عن التدخين وقمت بتعلم رياضة التايكواندو والباركور لأتمكن من تصوير هذه الأفلام الأكشن التي رأيتها في مصر. علىالتغييروالآنالتايكواندووالباركورالأفلامرأيتها





وأوضح رامز أمير، قمت بعمل معسكر للعمل على نفسي وتطوير مهاراتي استمر لمدة 5 سنوات من أجل تطوير قدراتي وأدائي التمثيلي وهذا كان تحديًا لي، وبعد الخروج من المعسكر الذي استمر طوال هذه المدة تم عرض فيلم "حملة فرعون" علي ووافقت علي تصويره وكان نجاحه نتيجة تعب سنوات من التحدي لنفسي.