ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عملت معسكر لمدة 5 سنين.. رامز أمير: «اشتغلت على نفسي عشان أكون ناجح».. فيديو

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:01 ص
رامز امير
رامز امير
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الفنان رامز أمير، إن حياتي الفنية حدث بها العديد من التحولات من خلال تقديمي لأشكال متنوعة من الشخصيات التي أقوم بتمثيلها، مؤكدًا أنني منذ صغري وأنا أحب الأفلام الأكشن وأحب وأعشق الفنان أحمد السقا.

وأضاف رامز أمير خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع علي قناة "دى إم سى"، سبب أنني قمت بتغيير أدائي التمثيلي في الفترة الأخيرة إلي أداور أكشن هو أنني كنت أقوم بمشاهدة فيلم أجنبي أكشن وتساءلت: لماذا لا نقوم بعمل مثل هذه الأفلام في مصر وبعدها قمت بالعمل علي نفسي وتنمية قدراتي حتي أقوم بتمثيل مثل هذه المشاهد من خلال تقديمي لها في أعمال فنية.

وكشف رامز أمير، أنه كان يدخن 3 علب سجائر يوميا ولكنني اصريت على التغيير والآن أقلعت عن التدخين وقمت بتعلم رياضة التايكواندو والباركور لأتمكن من تصوير هذه الأفلام الأكشن التي رأيتها في مصر. 

وأوضح رامز أمير، قمت بعمل معسكر للعمل على نفسي وتطوير مهاراتي استمر لمدة 5 سنوات من أجل تطوير قدراتي وأدائي التمثيلي وهذا كان تحديًا  لي، وبعد الخروج من المعسكر الذي استمر طوال هذه المدة  تم عرض فيلم "حملة فرعون" علي  ووافقت علي تصويره وكان نجاحه نتيجة تعب سنوات من التحدي لنفسي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. ياسمين رئيس تودع والدتها بهذه الرسالة

في عيد ميلاده.. تعرف على أمنية الفنان رامز أمير

رامز أمير يشارك جمهوره طقوس الاحتفال بعيد ميلاده

رامز أمير يشارك متابعية صورة له على إنستجرام.. والجمهور: وحشتنا

أحلى حاجة ببدأ بيها يومى.. شاهد رامز أمير من أحدث ظهور له

سلوى عثمان تكشف عملها في مسلسل البرنس.. فيديو

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

رعب بعد كشف مضيفة واليس وفاة راكب على متن الطائرة | فيديو

أخبار الرياضة| ميدو ينفعل على جنش.. تفاصيل إصابة بدر بانون قبل مواجهة الدحيل

إيرادات فيلم ريما تقفز إلى مليون و974 ألف جنيه

أخبار العالم | السعودية تمنع دخول الوافدين من 20 دولة.. بايدن يوقع قرارات مهمة تتعلق بالهجرة.. وفريق الصحة العالمية يدخل مختبر ووهان

بعد 4 أيام.. بدء تسليم وحدات سكنية بمشروع سكن مصر بحدائق أكتوبر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار هوندا CRV الجديدة في مصر

اكتشاف مادة سحرية من نبات طبيعي تقضي على فيروس كورونا فورًا | صور

عروس تعانق حبيبها السابق أمام عيني عريسها.. شاهد ردة فعله | فيديو