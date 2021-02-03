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نقابة المهندسين عن عقار فيصل المحترق: لا يصح تواجد مخزن للأحذية في مبنى سكني

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:06 ص
عقار فيصل المحترق
عقار فيصل المحترق
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هاني حسين
قال محمد مصطفى، رئيس شعبة الهندسة الكيميائية والنووية بنقابة المهندسين، تعليقاً على عقار فيصل المحترق، إن جميع المصانع لابد أن تكون في أماكن مخصصة لها ولا يصح أن يكون هناك مصنع أحذية أو مخزن  في عقار سكني".

وأضاف محمد مصطفى في حواره  في برنامج " التاسعة" المذاع على قناة " الأولى ": "مصنع الأحذية بيستخدم الجلود والجلود الصناعية والمذيبات العضوية والتنر وتعتبر تلك المواد شديدة الاشتعال".

وتابع محمد مصطفى: "وجود مصنع ومخزن جلود في عقار وبه مواد كبيرة من مواد شديدة الاشتعال أمر خطير".

 وأكمل محمد مصطفى: "يجب أن يتم اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية مع إنشاء أي مصنع لا يصح تواجده في عقار سكني".
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