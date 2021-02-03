برلماني: يوجد تعاون كامل بين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان

قال النائب أحمد مقلد ، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين ، إن التنسيقية بصفة عامة تشارك في عمل واحد ، مضيفًا أنه ليس بالضرورة أن يقوم عضو واحد بتوجيه جميع التساؤلات للوزير ، فهناك تنسيق كامل بين أعضائها .





وأضاف " أحمد مقلد " في مداخلة هاتفية مع برناممج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، أنهم كأعضاء يعملون بشكل مؤسسي ، نظرًا لتعاونهم مع مراكز الأبحاث ، ودراسات برلمانية ، فبالتالي يستمدوا من خلالها البيانات والمعلومات .





وأشار أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أنه ألقى النظر على الأمور التي تتعلق بمنهجية السياسة المصرية الخارجية في ملف العلاقات العربية، مضيفًا أنه تحدث مع سامح شكري وزير الخارجية، واستعرض معه مساحات العمل الدبلوماسي الخارجي خلال الأعوام الماضية.





وتابع "مقلد"، أن الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، بدأ بمناقشة قانون صندوق رعاية أُسر الشهداء والضحايا والمفقودين، معقبًا: "يُمثل لي أولوية ضخمة"، وتم تقديم العديد من الاقتراحات والمناقشات حول هذا الموضوع.





وأكد عمل أعضاء التنسيقية بهذا الشكل المؤسسي من أجل تقديم مفهوم جديد للعمل السياسي تحت قبة البرلمان.