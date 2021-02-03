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فن

مكشوف من الظهر.. اللبنانية قمر تخطف الأنظار بفستان أسود

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:36 ص
اللبنانيه قمر
اللبنانيه قمر
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محمد بدران
شاركت الفنانة اللبنانية قمر متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور ظهرت فيها بإطلالة ساحرة.

وارتدت اللبنانية قمر فستانا مجسما مكشوف الظهر باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز من رقتها بشكل كبير.

وأكملت اللبنانية قمر في وضع المكياج، حيث اكتفت باللون الموف كأحمر شفاه، مع الآي لاينر الأسود والماسكرا لتبرز جمال عينيها، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها وعلقت "وأنا أفكر فيك طوال الوقت 💭"

وشاركت قمر مؤخرا فى فيلم "حملة فرعون" والتى تجسد من خلاله دور فتاة عربية يقوم الأجانب بخطفها والسفر إلى العراق.

"حملة فرعون" مأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» التي قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضى وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم "شمس الزناتي" فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.

فيلم "حملة فرعون" من تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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